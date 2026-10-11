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Загинали и десетки ранени при руски удар по хранителен магазин в Украйна

Загинали и десетки ранени при руски удар по хранителен магазин в Украйна
АП/БТА

Кадри от мястото на инцидента показват спасителни екипи сред разрушени сгради и опожарени автомобили

Шестима души загинаха при нови руски атаки в два украински града. Най-тежък бе ударът срещу хранителен магазин в Харков – втория по големина град в страната, където трима души загубиха живота си, а други 20 бяха ранени, сред които и две деца, съобщи областният управител Олег Синегубов.

Кадри от мястото на инцидента показват спасителни екипи сред разрушени сгради и опожарени автомобили.

При отделно нападение, предприето от руската армия в Западна Украйна, местните власти докладваха за още три жертви.

Тези нови кръвопролития и непрестанни руски удари по цивилни обекти се случват на фона на дипломатическа активност зад кулисите. Според ексклузивна информация на Financial Times, публикувана в същия ден, Съединените щати оказват натиск върху Киев, заплашвайки да спрат системата за военни доставки, чрез която Украйна получава жизненоважно западно оръжие.

Източници от дипломатическите кръгове в Европа разкриват, че представители на Вашингтон активно лобират пред европейските столици и украинското ръководство, настоявайки за незабавно прекратяване на дълбоките украински удари срещу руски петролни рафинерии и енергийни мощности.

Според доклада на Financial Times, американското предупреждение е изключително остро и включва заплахи за пълно прекратяване на споделянето на разузнавателна информация, както и блокиране на специализирания механизъм PURL (Списък с приоритетни изисквания за Украйна), чрез който се одобряват и купуват американски оръжейни системи за фронта.

Европейски служители потвърждават, че представители на Министерството на отбраната на САЩ буквално „звънят на всички в Европа“ в опит да наложат тази забрана.

Политическият натиск от Белия двор е директно обвързан с опитите на президента Доналд Тръмп да наложи „енергийно примирие“ на двете страни, за да овладее инфлацията и високите цени на дизеловото гориво в САЩ преди ключовите избори.

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