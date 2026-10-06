Работна група на ЕС обсъжда предварителното затваряне на преговорна глава 20 за Албания

Работната група на Съвета на ЕС по разширяване и държави, преговарящи за присъединяване към Съюза (COELA), се среща във вторник в Брюксел, за да обсъди преговорната позиция на Албания по Глава 20 "Предприятия и индустриална политика", предаде АТА.

Според официалните документи на Съвета на Европейския съюз Глава 20 е част от Клъстер 3 "Конкурентоспособност и приобщаващ растеж", а преговорната позиция на Албания по главата се разглежда от COELA.

Дискусиите са насочени към консолидиране на позицията на държавите членки на ЕС относно временното затваряне на главата в преговорите за присъединяване на Албания.

Глава 20 обхваща политиките на ЕС в областта на предприятията и промишлеността, включително подобряване на бизнес средата, конкурентоспособността и подкрепата за малките и средните предприятия.

В последния си доклад за Албания Европейската комисия оцени страната като умерено до добре подготвена в областта на политиката за предприятия и промишленост и отбеляза напредък, по-специално чрез преразглеждането на Стратегията за развитие на бизнеса и инвестициите.

Документите на Съвета показват също, че председателството на Съвета е представило компромисно предложение за проекта за обща позиция на ЕС по Глава 20 като част от преговорите за присъединяване на Албания.

Прегледът на COELA е част от процеса на вземане на решения сред държавите членки на ЕС, преди въпросът да премине към следващите етапи от процедурата по присъединяване.

На предишното заседание на COELA необходимото споразумение за предварителното затваряне на Глава 20 все още не беше постигнато. Съветът заяви, че въпросът ще се върне в дневния ред на 6 октомври.

Ако бъде постигнат консенсус в COELA, се очаква въпросът да бъде преместен в Комитета на постоянните представители (COREPER) преди по-нататъшно формализиране на Междуправителствена конференция ЕС-Албания.

Албания е отворила всички преговорни глави в преговорите си за присъединяване към ЕС. Досега три глави са временно затворени: Глава 25 "Наука и изследвания"; Глава 26 "Образование и култура"; и Глава 30 "Външни отношения".