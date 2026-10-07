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Най-важното от България на 07.10.2026 г.

Най-важното от България на 07.10.2026 г.
БТА

Екипът на ТАРАЛЕЖ събра акцентите от деня

Заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност приключи с общо осъждане на атаките срещу търговски кораби в Черно море, но и с различни позиции на участниците за това кой стои зад тях и как България трябва да реагира.

След срещата президентът Илияна Йотова обяви, че войната между Русия и Украйна вече създава сериозни рискове за морската сигурност, свободното корабоплаване и критичната инфраструктура в региона.

"Войната на Русия срещу Украйна доведе до значителни рискове за сигурността в Черно море. Застрашава се морската сигурност и свободното корабоплаване", заяви Йотова.

Сред обсъдените мерки са ускоряване на модернизацията на Българската армия и придобиването на способности за противодействие на дронове, както и засилване на координацията с Румъния и Турция. България ще предложи и създаването на европейски механизъм за гарантиране на свободното и безопасно корабоплаване в Черно море.

Обсъдена е и възможността страната да работи за мораториум върху бойните действия в Черно море, договорен между България, Румъния, Турция, Украйна, Русия и Грузия.

След КСНС премиерът Румен Радев беше категоричен, че България все още няма доказателства, които да позволяват да бъде посочен извършителят на атаката.

От ДПС обаче заявиха, че според тях правителството вече разполага с достатъчно информация, за да посочи кой е причинил инцидента.

От "Демократична България" Ивайло Мирчев зае още по-категорична позиция. Според него представената по време на КСНС информация дава достатъчно индикации за руска намеса при атаката срещу двата кораба.

Николай Денков от "Продължаваме промяната" постави друг въпрос - дали предложеното след КСНС становище изобщо може да се смята за прието.

С критики към предложеното становище излезе и лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Временно намаляване на акциза върху бензина и дизела и на данъка върху добавената стойност (ДДС) на моторните горива, включително сценарий за ставка от 9%, предлагат от ГЕРБ-СДС.

В декларация от парламентарната група заявиха, че са внесли проект за спешни мерки срещу високите цени на горивата, който обаче днес не е стигнал до разглеждане в пленарна зала. Причината е процедурна - законопроектът все още няма становище от комисия и не е изтекъл предвиденият в правилника срок, посочи Красимир Терзиев, който прочете декларацията от трибуната на Народното събрание.

Корабите ALFA WATAN и ABLE, които бяха атакувани с дронове в Черно море, не фигурират сред целите, поразени от руските въоръжени сили през нощта на 6 октомври. Това заявиха от посолството на Русия в София.

От дипломатическата мисия посочват, че на този етап не може да се определи произходът на дроновете, използвани при атаката.

Изхождаме от това, че за да се определи „националността“ на дроновете, с помощта на които са нанесени ударите по споменатите кораби, е необходимо да се изчакат резултатите от разследването“, заявяват от руското посолство.

"Впечатлен съм от г-жа Илияна Йотова – за първи път във вчерашния ден тя стана президент или започна да става президент. След като премиерът – президент Румен Радев забрани да направи Консултативния съвет за национална сигурност, тя реши и го направи".

Това каза лидерът на ДПС Делян Пеевски.

„Правилна крачка – това да не се изтълкува като подкрепа към нея, на първия тур никой няма да подкрепим, след това ще мислим, но правилна крачка. Много съм доволен“.

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